A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), sob a orientação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), definiu o esquema de segurança para os jogos do Campeonato Carioca que acontecem neste fim de semana no Estádio da Cidadania, o Raulino de Oliveira.

Neste sábado (29), às 18h, o Voltaço encara o Flamengo. E domingo (30), o Madureira enfrenta o Fluminense, às 18h.

Devido aos jogos e para garantir a saída de emergência do estádio, a Rua 558 será interditada a partir das 5h deste sábado, sendo liberada às 21h de domingo.

O comandante interino da GMVR, inspetor Silvano de Paula, informou que um efetivo da corporação estará direcionado para a ordenação do evento. Os agentes serão responsáveis pelo controle e fluidez do trânsito, combate ao estacionamento e ambulantes irregulares, além de garantir a segurança de todos.

De acordo com o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, o planejamento foi desenvolvido de forma conjunta e inteligente.

“Estamos desenvolvendo um planejamento integrado, envolvendo todas as forças de segurança, de modo a garantir a fluidez do entorno do Estádio da Cidadania, a segurança do torcedor e o deslocamento da torcida”, afirmou.