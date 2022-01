Dono de restaurante é assassinado a facadas em Paraty

O empresário, Josué Lopes de Oliveira, de 49 anos, dono de um restaurante e pousada foi assassinado durante uma discussão com um turista na madrugada de quinta-feira, dentro do restaurante em Trindade, em Paraty.

Segundo informações, o criminoso, morador de São Paulo, estava visivelmente alcoolizado e com comportamento inadequado dentro do restaurante. O homem foi advertido pelo dono do estabelecimento comercial.

A agressão ocorreu no momento em o turista estava arrancando um adesivo da parede e foi chamado à atenção. Nesse momento iniciou uma discussão e o empresário foi atingido com uma facada. Josué foi socorrido por clientes e levado em estado grave para o Hospital Municipal Hugo Miranda, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Revoltados com o crime alguns moradores invadiram o restaurante espancaram o assassino. O criminoso foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para o mesmo hospital.

Ele está sob custódia e assim que receber alta o turista vai direto para a cadeia para responder pelo homicídio por motivo fútil. Josué foi sepultado na manhã desta sexta-feira (28).