Motorista morre em colisão contra carreta na Lúcio Meira

O motorista de um veículo de passeio morreu na tarde desta sexta-feira, ao colidir contra uma carreta na Rodovia Lúcio Meira (BR-393), na altura do bairro Cananéia, em Vassouras.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) o veículo de passeio invadiu a pista contrária e bateu de frente com a carreta. O motorista do carro não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local.

O condutor da carreta não ficou ferido. O trânsito no trecho do acidente chegou a operar em siga e pare, mas já foi normalizado.