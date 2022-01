Policiais militares estavam em patrulhamento no final da tarde da quinta-feira, quando avistaram um suspeito que descartou dois pinos de cocaína no chão ao avistar a presença da viatura policial, na Rua 36, no bairro Freitas Soares, em Porto Real.

Durante a abordagem, o suspeito apontou a casa ao lado onde havia jogado uma carga contendo 32 pinos de cocaína, quatro pedras de crack, uma trouxinha de maconha e R$280.

O jovem foi levado para a Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso.