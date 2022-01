PRF realiza ação educativa em Resende

A Equipe do Grupo de Fiscalização de Trânsito (GFT) da 7ª DEL da PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizou nesta sexta-feira, uma ação educativa “Cinema Rodoviário” na sede da delegacia da PRF, no km 304, da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Paraíso, em Resende.

Foram realizadas palestras e divulgados vídeos educativos sobre orientações de segurança no trânsito. Durante a ação, os policiais abordaram veículos em frente à sede da 7ª DEL PRF e convidavam os ocupantes dos veículos abordados a participarem das palestras no auditório da delegacia PRF.

Esta ação educativa conseguiu atingir 107 pessoas durante o período em que foi realizada. Foram tratados assuntos como uso do celular na direção de veículo, uso do cinto de segurança, respeito aos limites de velocidade e a perigosa mistura álcool x direção.