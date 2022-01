Criança é atacada por tubarão em Fernando de Noronha

Uma criança de apenas 8 anos foi atacada por um tubarão na manhã de sexta-feira, na praia do Sueste, em Fernando de Noronha (PE). O momento foi de aflição e desespero para as pessoas que mergulhavam no local e viram toda a movimentação na faixa de areia.

A criança, natural do estado de São Paulo, foi socorrida pelos Bombeiros e funcionários do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Em estado grave, a criança foi levada para o Hospital São Lucas, no arquipélago, onde precisou de transfusão sanguínea. A criança estava com o pai, quando foi mordida pelo animal.

Mais tarde, a menina foi transferida para o Real Hospital Português (RHP), no Recife, onde foi internada.

Nota do Instituto Chico Mendes

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) informa que, na manhã desta sexta-feira, 28/1, uma jovem foi socorrida pela equipe do Parque Nacional Marinho, em Fernando de Noronha, devido a um ataque de tubarão na Praia do Sueste, que permanecerá fechada até que finalizem as investigações do caso. O Instituto solidariza-se com a jovem e sua família, prestando todo apoio, até que a vítima seja transferida pelo resgate aéreo. Destaca-se que ataques desse tipo são raros, havendo regramento quanto aos horários e locais permitidos para utilização da praia.