Jovem é baleado no bairro Retiro

Um jovem de 24 anos foi baleado no início da tarde deste sábado (29) no bairro Retiro, em Volta Redonda. Ele foi atingido por disparos nas proximidades da Casa do Gelo.

A Polícia Militar foi acionada para comparecer ao Hospital São João Batista, para onde o rapaz foi levado. Na unidade médica, os agentes conversaram com a vítima, que informou ter sido abordada por homens em três motos no bairro. Em seguida, o garupa de uma destas motos atirou contra ele. O rapaz não corre risco de morrer.

Não foi informado em qual região do corpo o rapaz foi atingido. A PM informou que o rapaz possui passagens por tráfico de drogas, em 2015, e por roubo, no ano passado. A tentativa de homicídio foi registrada na delegacia de polícia da cidade. No momento desta publicação, nenhum suspeito havia sido preso.