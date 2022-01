Uma kombi pegou fogo no início da manhã desta sexta-feira, por volta das 6 horas, na Rodovia do Contorno, nas proximidades do Condomínio Jardim Mariana, em Volta Redonda.

Segundo pessoas que passavam pelo local, o motorista saiu do veículo antes que as chamas atingissem a Kombi. O Corpo de Bombeiros foi acionado e ao chegar combateu as chamas que atingiram totalmente o veículo. Ninguém ficou ferido.