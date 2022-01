Dois homens, de 28 e 29 anos, foram detidos no fim da manhã deste sábado (29) com arma, cocaína e munições em Volta Redonda. Eles foram capturados dentro de um apartamento de um condomínio na Via A-1, no bairro São Sebastião.

A dupla foi abordada após um cerco. Eles estavam dentro de um imóvel no Bloco G. Segundo as primeiras informações da PM, com eles foram apreendidos uma pistola calibre 380, 23 munições do mesmo calibre 2,6 kg de cocaína, 608 pinos da mesma droga, dois celulares, uma faca, três balanças de precisão, dois coldres, dois liquidificadores e farto material para a endolação.

Ainda de acordo com a PM, os agentes chegaram até os homens após denúncias de que suspeitos armados estavam no local preparando drogas para a venda. Eles foram conduzidos à delegacia de polícia da cidade, onde a ocorrência estava sendo apresentada no momento desta publicação.

Foto: Polícia Miltiar