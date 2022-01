Prefeitura realiza a troca de mais de 500 lâmpadas em uma semana

Expectativa é que, ao todo, 2500 lâmpadas sejam substituídas até o fim de fevereiro

A Prefeitura de Volta Redonda vem intensificando o trabalho de manutenção da cidade. Além do serviço de limpeza e de operações tapa-buracos, o governo municipal tem promovido a troca de lâmpadas em vários pontos. De terça a esta sexta-feira, mais de 500 pontos de luz foram trocados no município.

O diretor do DEIP (Departamento de Iluminação Pública), Edmar Borges, disse que diariamente as equipes fazem as trocas, atendendo cerca de 100 pontos de luz. A expectativa é que, ao todo, 2500 lâmpadas sejam substituídas até o fim de fevereiro.

“Esperamos que com essa força-tarefa de troca de lâmpadas, consigamos zerar as demandas. O trabalho está acontecendo, priorizando as ruas que estão totalmente sem luz, mas a previsão é chegar a todos os lugares que necessitam de reparo”, ressaltou.

O trabalho deve seguir pelos próximos dias. As lâmpadas foram compradas com verba da prefeitura. Fotos: Cedidas pelo Deip