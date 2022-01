Acidente deixa cinco pessoas feridas no bairro Mombaça

Um acidente ocorrido no final da tarde deste domingo, deixou cinco pessoas feridas no km 479, da BR-101 (Rodovia Rio-Santos), no bairro Mombaça, em Angra dos Reis. As vítimas foram socorridas e levadas para a Santa Casa de Angra dos Reis. Uma pessoa foi socorrida em estado grave. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi ocasionado por uma ultrapassagem em trecho proibido.

O veículo que fez a ultrapassagem bateu em outro e desgovernado bateu em um terceiro veículo. Segundo os policiais rodoviários federais a vítima que ficou ferida gravemente estava passando por uma tomografia e não corria risco de vida. A PRF informou que o motorista que provocou o acidente fugiu do local do acidente.