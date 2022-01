‘Jornada o ano inteiro’ poderá ser vista na Galeria de Artes da Biblioteca Municipal

A partir da próxima segunda-feira, dia 31, quem passar pela Vila Santa Cecília poderá prestigiar a mostra que retrata um pouco do dia a dia das Folias de Reis de Volta Redonda.

‘Jornada o ano inteiro’ estará aberta ao público de 31/01 a 28/02, na Galeria de Artes da Biblioteca, que fica no segundo andar do Memorial Getúlio Vargas, de segunda a sexta, das 8h às 17h.

A exposição recheada de cores e magia, conta com 24 fotos de Cris Oliveira, fotógrafo da secretaria municipal de comunicação da PMVR, além de instrumentos, fantasias e pertences dos integrantes das jornadas.

Segundo o Secretário Municipal de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, a ideia da mostra é valorizar a tradição popular e dar oportunidade para que as pessoas conheçam um pouco mais sobre a história das folias de reis.

“Ao contrário do que muitos pensam, os encontros das folias de reis não terminam em janeiro. Além dos ensaios permanentes, as jornadas se apresentam em eventos que acontecem durante o ano inteiro em diversas cidades do país.” concluiu o secretário.

Apesar do tradicional Encontro das Folias de Reis, na Ilha São João, ter sido cancelado por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus, uma reunião, sem público, envolvendo todos os mestres das jornadas, aconteceu no último dia 15, na arena do Memorial Zumbi.

Outro fato importante é que esta mostra cultural será itinerante e percorrerá diversos bairros da cidade ao longo do ano de 2022.

Serviço:

Exposição Cultural “Jornada o ano inteiro”

De 31/01 a 28/02, na Galeria da Biblioteca, Vila Santa Cecília.

Visitação de segunda a sexta, das 8h às 17h.