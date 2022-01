Jovem é preso suspeito de tráfico de drogas em Pinheiral

Policiais militares prenderam um jovem, de 21 anos, suspeito de tráfico de drogas em um bar da Praça Brasil, no Centro, de Pìnheiral. Outros cinco suspeitos, com idades entre 30 e 14 anos, foram conduzidos à delegacia. Segundo a Polícia Militar, todos estavam dentro do mesmo estabelecimento. O suspeito foi flagrado tentando se desfazer de cinco pinos de cocaína.

O jovem confessou ao policiais estar traficando para uma pessoa e disse que em sua casa teria mais nove pinos da droga. Na residência do rapaz, o entorpecente foi encontrado. Cinco suspeitos foram apreendidos dentro de um bar.

Com cada um foi encontrado ao menos um pino de cocaína e sacolés de maconha. No total da ação, a Polícia Militar apreendeu com todos os suspeitos 17 pinos de cocaína, quatro sacolés de maconha, um celular e R$ 20. Todos foram levados para a delegacia de polícia da cidade, mas só o rapaz permaneceu preso e vai responder por tráfico. Os outros foram autuados por posse e uso de entorpecentes e liberados.