Polícia Militar apreende arma e drogas no bairro Vila Brasília

Policiais militares estavam em patrulhamento neste domingo, com o objetivo de coibir o tráfico de droga e possíveis bailes não autorizados, quando depararam com dois suspeitos com mochilas, no complexo da Vila Brasília, em Volta Redonda.

Durante abordagem os agentes apreenderam arma e várias drogas. Os suspeitos receberam voz de prisão e foram levados para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.

Foram apreendidos uma pistola calibre 380, 10 munições intactas 380, dois rádios transmissores, duas mochilas com drogas, sete “cheirinho da loló”, 47 tiras de maconha, 279 pinos cocaína, 43 tambores de cocaína, 88 sacolés maconha e 72 pedras de crack.

