Agentes do 37º BPM apreenderam neste domingo, por volta das 12h20min, uma trouxinha de maconha com um adolescente na Rua Clodomiro Maia, no Bairro Vicentina, em Resende.

Os agentes estavam em patrulhamento quando perceberam que o menor demostrou nervosismo ao ver a viatura policial. A droga foi encontrada no bolso do menor. O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Resende.

Após o registro, o adolescente foi autuado por fato análogo ao tráfico de drogas.