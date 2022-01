Barra Mansa inicia ano letivo com formação da equipe escolar

Nesta segunda-feira, 31, diretores das unidades de ensino participaram de reunião visando alinhamento das diretrizes gerais do ano de 2022

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Educação, realizou na manhã desta segunda-feira, dia 31, a primeira reunião geral com os diretores das escolas municipais. O encontro, que aconteceu no Centro de Educação Integrada (CEI) Vieira da Silva, no Centro, contou com a participação da vice-prefeita, Fátima Lima, do secretário de Educação, Marcus Barros, da equipe técnica da Secretaria e dos gestores das unidades escolares.

A vice-prefeita, Fátima Lima, que também é educadora da rede pública de ensino, ressaltou a importância do momento de formação para o andamento do ano letivo.

“Sempre que iniciamos o ano letivo, imediatamente recebemos os alunos nas escolas. Este ano, porém, teremos três semanas formativas para a equipe e isso fará toda a diferença, já que estamos retornando de um período de dificuldades devido à pandemia. Temos que nos apropriar de todas as mudanças que ocorreram nesses últimos tempos para implementarmos novas metodologias. A minha expectativa é de um ano produtivo, pois tudo o que absorvemos em uma formação e colocamos em prática, traz resultados. Nossos alunos serão muito bem recebidos”, destacou Fátima Lima.

De acordo com o secretário de Educação, a reunião foi realizada para alinhar as diretrizes do ano de 2022. “Estamos dando início ao nosso ano letivo. Essa é uma reunião de preparação para situações que possamos vir a enfrentar neste ano. É muito importante que os diretores estejam atentos às ações relacionadas às obras de intervenção e aplicação dos recursos, do recebimento de mais 20 laboratórios de Iniciação Científica, de notebooks para o administrativo de toda rede e equipamentos que serão utilizados nos laboratórios em 31 escolas, inicialmente. Enfim, estamos tratando de todas as diretrizes como a formação de professores, funcionários e diretores, dos indicadores de aprendizagem e a implantação da metodologia dos AAGEs (Agentes de Acompanhamento de Gestão Escolar), que vem de uma parceria com o Governo do Estado. Esta é uma preparação para receber nossos alunos”, disse Marcus Barros.

Volta às aulas

O retorno à sala de aula na rede municipal de ensino está marcado para o dia 21 de fevereiro, seguindo todas as normativas do Ministério da Saúde. “O prefeito Rodrigo Drable e a Secretaria de Saúde estão trabalhando incansavelmente na avaliação do retorno às salas de aula. Até o momento, nossa programação aponta para o início letivo no dia 21 de fevereiro, 100% presencial, mas vamos avaliando dia a dia os indicadores, se houver necessidade faremos alterações”, destacou.

Durante o encontro também foram apresentados os diretores das escolas vocacionadas, projeto que começa a funcionar este ano e tem o objetivo de orientar o aluno para uma formação específica, modernizando o ensino.

“Neste ano, teremos duas escolas vocacionadas, em tempo integral – uma ligada à música e outra socioambiental. Barra Mansa tem uma tradição na música e existe uma lacuna quando o aluno terminava o nono ano, por muitas vezes, tinham sua vocação em segundo plano, elas não eram aproveitadas. Conseguimos mais uma parceria com o Governo do Estado que vai ofertar o Ensino Médio integrado. A nossa ideia é ofertar ensino e aprendizagem também ao aluno do sexto ano do Ensino Fundamental ao terceiro ano do Ensino Médio, com uma escola totalmente integrada e em tempo integral, inclusive com continuidade das atividades relacionadas ao Projeto Música nas Escolas. Essas unidades serão no Ciep 485, no Bom Pastor, que será a vocacionada para a música, e o Ciep 483 – Ada Bogato, no Paraíso de Cima, que é ligada ao socioambiental”, explicou Marcus Barros.

Parceria com o Governo do Estado

Atualmente Barra Mansa possui diversas ações em parceria com o governo estadual, como a formação dos Agentes de Acompanhamento de Gestão Escolar (AAGEs), implantação do sistema de gestão ‘Conexão Educação’ e as escolas vocacionadas.

– É importante citarmos toda a interlocução que o prefeito Rodrigo Drable fez e o pronto atendimento do secretário estadual de Educação, Alexandre Vale. Temos importantes ações provenientes desta parceria, como a implantação da metodologia dos AAGEs, que já foram treinados pela Seeduc e estarão nas escolas na próxima semana. Outro destaque se refere à implantação do Sistema ‘Conexão Educação’, tendo Barra Mansa como cidade piloto em todo o estado para o desenvolvimento da proposta, o que contribuirá de maneira cirúrgica na gestão da nossa rede de ensino – pontuou Marcus Barros.