Operação ‘VR em Ordem’ mostra participação ativa da população. Entre principais alvos da ação estavam motos e carros barulhentos

Desde a última quinta-feira, 27, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) vem atuando nas fiscalizações integradas com a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), a Polícia Militar (PMERJ) e a Polícia Civil de Volta Redonda, na Operação “VR em Ordem”, após um planejamento estratégico que levou em conta, principalmente, as denúncias e reclamações feitas pela sociedade em geral, sem distinção de bairros. Um total de 28 veículos foi removido ao Depósito Público Municipal.

A Operação “VR em Ordem” tem o objetivo de sanar as irregularidades apontadas por denúncias da população, que se sente incomodada com as motos barulhentas, os veículos com som abusivo, além de motociclistas sem capacete e sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

De acordo com o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, que participou das fiscalizações até durante a madrugada, “contamos sempre com a ajuda da população, que norteia as ações da nossa secretaria, através de um planejamento integrado com as forças de segurança”.

O balanço de quatro dias de operação resultou em 25 motocicletas encaminhadas ao Depósito Público Municipal, por estarem sem CNH, sem placa, escapamentos adulterados (que deixa a moto muito barulhenta e gera inúmeras reclamações). Os três carros removidos ao Depósito Público estavam com “o volume muito alto do som, na hora da abordagem”, garantiu o secretário Luiz Henrique.

Segundo o comandante interino da GMVR, inspetor Silvano de Paula, “as operações vão continuar enquanto durarem as denúncias sobre a desordem na cidade”.

O projeto “VR em Ordem” foi criado em 2011, pelo secretário Luiz Henrique, na época comandante da GMVR, e obteve excelentes resultados, bem como a aprovação dos moradores da cidade. A retomada do projeto desta vez conta com o reforço integrado das forças de segurança e vai atuar por tempo indeterminado.

As ações serão realizadas em todos os centros comerciais e pontos noturnos do município que são alvos de muitas reclamações, além de locais considerados críticos pelas forças de segurança. A intenção é “fazer o ordenamento necessário, para trazer a qualidade de vida que tanto os moradores anseiam”, salientou o secretário Luiz Henrique.

