O Corpo de Bombeiros foi acionado no começo da tarde deste domingo, por volta das 12h40min, para apagar um princípio que atingiu um prédio comercial na esquina das Ruas Quinze de Novembro e Gomes Porto, no Centro de Três Rios.

Os bombeiros conseguiram apagar as chamas. Ninguém ficou ferido. Uma pane no sistema elétrico teria sido a causa do incêndio.