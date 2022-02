Policiais militares estavam em frente ao Posto de Policiamento Comunitário (PPC1), na tarde desta segunda-feira, quando tiveram a atenção voltada para um Renault Logan (branco) que piscava o farol insistentemente para avisar aos policiais que estava sendo assaltado, na Rodovia dos Metalúrgicos, no bairro Vila Rica, em Volta Redonda.

O condutor jogou o veículo em cima do passeio onde encontrava a viatura policial, pedindo socorro. Os policiais cercaram o carro o suspeito empreendeu fuga, mas foi contido pelos agentes que foram atrás do suspeito até neutralizá-lo.

O suspeito recebeu voz de prisão e disse que é morador do Morro do Alemão, no Rio de Janeiro. Contou que estava cometendo o delito, pois precisava de R$150 para ir embora.

Com o ele, foram encontrados os pertences do motorista de aplicativo, um celular Moto G6 Play, outro celular e R$32. Segundo os policiais, o suspeito tem passagem por de tentativa de homicídio, tráfico, furto, roubo e vias de fato. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso.