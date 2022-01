Um motorista de uma caminhonete (branca) foi flagrado na manhã desta segunda-feira, abandonando seis cães no meio da pista na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda. Uma câmera de monitoramento flagrou o homem parando a caminhonete e deixando os cães. O local fica nas proximidades do Condomínio Alphaville.

Lília Verri foi quem fez a denúncia através de sua página no Facebook.

“Foi dado um flagrante de abandono de animais. O flagrante foi em Volta Redonda, por volta das 11 horas, próximo ao Condomínio Alpha Ville. Queremos justiça!”, disse a protetora. De acordo com Lilian, a placa da caminhonete já foi identificada. No momento desta publicação, os animais ainda estavam no local e com fome. “Se você estiver próximo ao local, ajude estes animais”, pediu. Também até o momento, o motorista da caminhonete ainda não havia sido encontrado.