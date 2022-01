O parlamentar também vai fazer uma live para prestar contas em suas redes sociais

O deputado estadual Jari de Oliveira (PSB) esteve em Vassouras na manhã desta segunda-feira, dia 31, para conversar com moradores. O município sediou a décima edição do “Deputado na Sua Cidade”. Em apenas um mês após assumir uma cadeira na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), Jari levou o projeto para três centros comerciais de Volta Redonda, Vila Santa Cecília, Retiro e Aterrado; esteve em dois bairros de Barra do Piraí, no Centro e Complexo da Califórnia; e ainda ouviu a população de Pinheiral, Quatis, Porto Real e Valença.

“O ‘Deputado na Sua Cidade’ é uma versão ampliada do projeto ‘Vereador no Seu Bairro’ lançado por mim em 2013, quando assumi o primeiro mandato como vereador de Volta Redonda. Toda minha trajetória política foi pautada pela participação popular e não podia ser diferente agora, como deputado estadual. Acredito que lugar de político é ao lado do povo, assim temos mais chance de acertar”, reafirmou Jari, agradecendo o carinho dos moradores de Vassouras.

Entre as pessoas que foram conhecer o trabalho de Jari estava a arquiteta Daniela Tamiozo. “Muito importante ações como esta, pois consegue ouvir os anseios da população e conhecer como a cidade funciona. Assim, ele consegue realmente representar a população. E essa proximidade é ainda mais fundamental quando se trata de municípios do interior do estado. Por conta da distância da capital, os nossos problemas não costumam chegar à classe política. Com esse projeto, acredito que o deputado consiga captar as demandas mais urgentes”, disse.

Prestação de Contas – Jari vai fazer uma live para prestar contas de suas ações como deputado estadual na noite desta segunda-feira, dia 31, às 19h, por meio de suas redes sociais.