Sindicato do Funcionalismo Público traz demandas a Dinho

O vereador Sidney Dinho, atual presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda, exercício 2022, recebeu no início da tarde desta segunda-feira, dia 31, nas dependências do Legislativo, dois representantes do Sindicato dos Funcionários Públicos de Volta Redonda, Senhor Ataíde de Oliveira (presidente) e o Dr. Victor Jácomo (advogado), ambos trouxeram inúmeras demandas dos servidores municipais, e também um pedido para que Sidney Dinho possa intermediar com o Poder Executivo as reivindicações.

Na conversa, o presidente e o advogado explicaram que o principal questionamento e repercussão ao Sindicato são sobre o aumento de 10.18% do salário mínimo nacional, porque a grande maioria esperava por esse novo valor de acréscimo em seus contracheques. Diante desses pedidos, Dinho se dispôs a levar as reivindicações e também a estar disponível ao Sindicato. Garantiu que tudo que for necessário para ajudar nessas demandas e nas demais, tanto ele quanto seus pares estão de mãos dadas pela população e pelo funcionalismo municipal.

O presidente da CMVR contou que ainda hoje vai ao Palácio 17 de Julho e tudo que foi colocado nessa reunião será alvo de conversa com o Prefeito Neto.