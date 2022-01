Serão apresentadas as diretrizes gerais em relação às ações administrativas e pedagógicas a serem implementadas no decorrer do ano letivo

A Secretaria Municipal de Educação de Volta Redonda realiza nesta terça-feira, dia 1º, uma reunião presencial com os diretores gerais da Rede Municipal de Ensino e escolas conveniadas. Durante o encontro serão apresentadas as diretrizes gerais em relação às ações administrativas e pedagógicas a serem implementadas no decorrer do ano letivo. A reunião acontece a partir das 7h30, no Auditório Alba Rangel, na sede da Secretaria.

Também durante o evento haverá atividade motivacional e uma palestra sobre “Gestão: responsabilidades, desafios e busca de resultados”.

“Em tempos em que a educação pública passa por transformações, acreditamos na necessidade de demonstrar, aos diretores, a sua importância no processo educacional, no qual são elementos integradores entre a comunidade escolar e a SME/FEVRE na condução das ações educativas”, afirmou a secretária municipal de Educação, professora Therezinha dos Santos Gonçalves Assumpção, a “Tetê”.

Os profissionais convidados são especialistas em diversas áreas do conhecimento, interligadas a temas voltados à Educação e desenvolverão atividades que levem os participantes a terem uma visão otimista do retorno às aulas presenciais, independente do cenário atual.

Mais sobre a volta às aulas

A volta às aulas na Rede Municipal de Ensino de Volta Redonda acontece na próxima quinta-feira, dia 3. Neste dia retornarão todos dos anos finais (6º ao 9º), EJA, Ensino Médio e Creche (berçário, maternal I, maternal II e III).

Já os anos iniciais (1º ao 5º ano) do Ensino Fundamental serão escalonados:

Dia 7 /02 – 4° e 5° anos

Dia 9/02 – 2° e 3° anos e 2° período da Educação Infantil (pré-escolar)

Dia 10/02 – 1° ano e 1° período da Educação Infantil (pré-escolar)

Escolas especializadas – em breve será divulgada a data de retorno.

O retorno será totalmente no sistema presencial – desde a Educação Infantil até o Ensino Médio – incluindo o EJA (Educação de Jovens e Adultos). De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), entre as medidas de segurança e prevenção à doença estão: o uso correto da máscara, limpeza das mãos com frequência, com uso de água e sabão ou álcool em gel.

Não será exigido comprovante de vacina contra Covid-19 para o estudante frequentar as aulas. A SME ainda orienta que caso o aluno se sinta indisposto, fique em casa e procure atendimento médico. A rede municipal conta com aproximadamente 36 mil alunos.