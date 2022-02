Carro é furtado no bairro Água Limpa, em Volta Redonda

Uma Saveiro branca, ano 2013, placa KXJ-6F60, foi furtada na madrugada desta terça-feira (1º) em Volta Redonda. O crime ocorreu em frente a residência da vítima, na Rua Papoulas, no bairro Água Limpa.

Segundo o dono do automóvel, o crime ocorreu por volta de 1h30min e que câmeras de segurança da residência flagraram toda a ação dos criminosos.

De acordo com ele, o carro estava estacionado em frente a sua casa quando um Golf prata parou ao lado do veículo e dois homens desceram. Em seguida, as imagens mostram os criminosos entrando no carro e fugindo em seguida. As imagens já estão em poder da polícia. O furto foi registrado na delegacia de polícia da cidade e qualquer informação deve ser passada ao 190 da Polícia Militar. Felipe Cury