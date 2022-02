Agentes do Serviço Reservado do 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar) prenderam em flagrante, na madrugada desta terça-feira (1º), em Volta Redonda, três suspeitos de tráfico. Outro conseguiu fugir.

A ação foi realizada na alameda 17 da Rua Geraldo Honório Barbosa, no bairro Coqueiros. Os presos têm 25, 22 e 21 anos de idade. Foram apreendidos 30 tiras de maconha (373 gramas), 76 trouxinhas de haxixe, 505 pinos de cocaína (630 gramas), um automóvel Ecosport, rádio de comunicação, base para o equipamento e duas baterias, além de dois celulares, material para embalar entorpecentes e R$ 100.

De acordo com os policiais, eles foram ao bairro averiguar uma informação de que um homem em uma Ecosport branca provavelmente clonado estaria distribuindo uma carga de entorpecentes. Eles viram quatro suspeitos que tentaram fugir pulando em uma ribanceira. Os presos foram levados para a delegacia de Volta Redonda, onde foram autuados por tráfico e associação para o tráfico de drogas. (Foto: Polícia Militar)