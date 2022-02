Carreta tomba na Dutra, em Barra Mansa

Uma carreta transportando gôndolas do Supermercado Guanabara tombou no início da noite desta terça-feira, por volta das 18h20min, no km 263, da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Barra Mansa.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) chovia no momento do tombamento e a pista ficou totalmente interditada. O congestionamento é considerável. Ninguém ficou ferido.

Equipe PRF no local realizando o atendimento e prestando apoio para agilizar a chegada do guincho pesado da NovaDutra para desobstruir a via.