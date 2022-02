Carro capota na Dutra, em Barra Mansa

Um carro capotou na manhã desta terça-feira (1º) na Via Dutra, em Barra Mansa. O acidente aconteceu no km 286, no bairro Boa Sorte, na pista sentido São Paulo. É o segundo capotamento registrado na Dutra em menos de 24 horas.

No momento desta publicação, uma ambulância da concessionária que administra a rodovia estava no local realizando os primeiros socorros. Também até o momento, não havia informações sobre o estado de saúde do motorista e nem para qual hospital ele será levado. O tráfego no trecho está lento devido a presença da equipe de resgate da empresa.

Na noite de segunda-feira, um Honda City capotou no km 318 da rodovia, em Itatiaia O carro, com placa de Engenheiro Coelho (SP), era dirigido por um homem de 40 anos. Ele perdeu a direção numa curva e colidiu com a mureta de proteção, capotando em seguida. Com ferimentos leves, o motorista foi socorrido no Hospital de Emergência de Resende.

No entanto, a Polícia Rodoviária Federal constatou que o condutor do carro está com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa. Por isso, foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF, com o motorista se comprometendo a comparecer ao Jecrim (Juizado Especial Criminal) quando for intimado. Ele também foi multado em R$ 880,41 por dirigir com a CNH suspensa.