Cota Única com desconto: carnês já estão disponíveis em Volta Redonda

Contribuinte que for pagar em cota única terá desconto de 8%

Os carnês do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2022 na modalidade residencial já estão disponíveis no site da Prefeitura de Volta Redonda (www.voltaredonda.rj.gov.br), acessando o link “IPTU, COSIP, Taxas e Permissão de uso” e, em seguida, clicando em “IPTU 2022”. Em breve, os carnês também serão enviados para as residências pelos Correios. Os contribuintes que optarem por pagamento em cota única têm até o dia 31 de março para pagar com 8% de desconto.

“Quem não tiver acesso à internet, pode comparecer aos guichês 8 e 9 na sede da prefeitura, no Aterrado, ou na Subprefeitura do Retiro para poder imprimir”, explicou Gabriela Borges Pereira Cerqueira, diretora do Departamento de Impostos Imobiliário da secretaria de Fazenda (SMF).

Quem optar pelo pagamento parcelado, poderá fazê-lo em até seis vezes, com o vencimento da primeira parcela em 31 de março. As demais cotas vencem nos seguintes dias: 29/04 (2ª parcela); 31/05 (3ª parcela); 30/06 (4ª parcela); 29/07 (5ª parcela); e 31/08 (6ª parcela).

“O IPTU é fundamental para podermos investir cada vez mais em áreas importantes como educação, saúde, social, manutenção e limpeza urbana. Ainda estamos em um momento de recuperação da cidade e contamos com a população para melhorar Volta Redonda cada vez mais”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Foto: Cris Oliveira/Secom/PMVR