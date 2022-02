Escolas da Rede Municipal de Volta Redonda têm vagas abertas para o EJ

Nove unidades vão receber alunos para a modalidade, a partir dos 15 anos, no período noturno

A Secretaria de Educação de Volta Redonda tem vagas abertas para o EJA (Educação de Jovens e Adultos) em nove unidades da Rede Municipal de Ensino. Para ingressar na modalidade, instituída pelo governo federal, com o objetivo de promover a inclusão social e o acesso de jovens e adultos à educação, é necessário ter 15 anos ou mais.

As unidades que contam com o EJA são as escolas municipais Bahia, no Minerlândia; Dr. Jiulio Caruso, no Conforto; Fernando de Noronha, no Vila Brasília; Pará, no Retiro; Prof. Lund Fernandes Vilella, no Santa Cruz; Prof. Juracy Varanda, no Água Limpa; Espírito Santo, no Santo Agostinho; e Graciema Coura, no Vila Rica/Três Poços. Além do Colégio Municipal José Botelho de Athayde, na Vila Americana.

As aulas do EJA em Volta Redonda acontecem no período noturno, tanto para os anos iniciais do Ensino Fundamental, do 1° ao 5° ano, como para os anos finais, do 6° ao 9°. Pelo programa, os estudantes concluem dois anos em um, por meio de ciclos. O início do ano letivo será no próximo dia 3 de fevereiro.

Para se inscreverem, os alunos devem procurar a unidade mais próxima de casa ou do trabalho, munidos de documento de identidade ou Certidão de Nascimento original; e comprovante de residência. Os menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis, que devem apresentar documento de identidade e CPF para fazerem a matrícula.

Secom/PMVR