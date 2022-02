Khevin, um dos destaques do Resende no início do Carioca

Depois de estrear com derrota para o Madureira no campeonato carioca, o Resende se recuperou na segunda rodada e venceu o Nova Iguaçu pelo placar de 1×0, no estádio do Trabalhador

Destaque da equipe nas duas primeiras rodadas, o volante Khevin avaliou seus primeiros jogos com a camisa do Resende. “Ainda estamos no início da temporada, mas acredito que consegui mostrar um pouco do meu trabalho e ajudar a equipe nessas primeiras rodadas. Claro que vamos melhorando o entrosamento e o ritmo de jogo no decorrer do campeonato, mas já deu para mostrar que nossa equipe está bastante organizada”, analisou o jogador, que foi eleito um dos quatro melhores volantes da rodada pela organização do campeonato.

Contratado junto ao Figueirense, Khevin acredita que as duas próximas rodadas serão fundamentais para o Resende ganhar confiança na competição. “Jogamos mais duas partidas em casa. Nesta quinta contra a Portuguesa-RJ e na próxima segunda contra o Audax Angra. Será uma boa oportunidade para utilizarmos o fator casa para somar o maior número de pontos possíveis e ganhar ainda mais confiança no campeonato”, finalizou.

A partida contra a Portuguesa-RJ está marcada para às 15h30 desta quinta-feira (03), no estádio do Trabalhador, válido pela terceira rodada do Carioca.