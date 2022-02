Motorista fica ferido ao capotar com carro na Dutra, em Itatiaia

Atualizada às 6 horas – Um acidente ocorrido na noite de segunda-feira, por volta das 21h30min, deixou o seu condutor, de 40 anos, com ferimentos, no km 318, da Rodovia presidente Dutra, em Itatiaia.

Com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima foi socorrida e levada para o Hospital de Emergência, de Resende. No local, para a confecção do Boletim de Acidente de Trânsito (BAT), os agentes constataram que o veículo envolvido no acidente era um Honda City EXL Flex, com placa de Engenheiro Coelho (SP).

O condutor, que sofreu lesões leves, havia perdido o controle de direção numa curva, colidindo contra a mureta e capotando em seguida. Foi constatado também que a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) estava suspensa de 12 de dezembro der 2021 até 12 de junho de 2022. Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF (TCO).

O condutor foi intimado a comparecer ao Jecrim quando for intimado e vai responder o processo em liberdade. A multa foi estipulada em R$880,41, por dirigir com a CNH suspensa.