Policiais militares do GAT estavam em patrulhamento quando foram acionados por um homem, de 39 anos, na noite de segunda-feira, por volta das 21 horas, comunicando que seu filho, estaria praticando o tráfico de drogas, em sua residência localizada Praça Sebastião Jose da Silva, no bairro Química, em Barra do Piraí.

No contato feito com os agentes, o pai disse que os dois estavam entrando em conflito por causa do comportamento do filho. O homem autorizou a entrada dos policiais que abordaram o jovem na varanda da casa.

O jovem portava uma sacola nas mãos onde foram encontrados 24 pinos de eppendorf, 44 tabletes de maconha e R$160. Na carteira foram encontrados R$42. No interior da residência foi encontrada uma munições calibre 38.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso.