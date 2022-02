A Polícia Militar apreendeu, na tarde desta terça-feira (1º), em Angra dos Reis, quase R$ 50 mil em cocaína e maconha. Os entorpecentes estavam em um Celta interceptado na BR-101 (Rio-Santos), no bairro Lambicada.

No carro foram encontrados 2.340 sacolés de cocaína e 488 pinos de maconha que, pelos preços exibidos nas etiquetas, renderam 44,8 mil ao tráfico. Também foram apreendidas 479 tiras de maconha. O motorista do carro, de 45 anos, foi preso. (Foto: Polícia Militar)