Com investimento de R$ 4 milhões, total de equipamentos em pontos estratégicos chegará a mil na cidade

A Prefeitura de Volta Redonda já instalou câmeras de vigilância em 76 pontos estratégicos de circulação de pessoas no município, para ampliar o monitoramento da cidade. De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), cada ponto recebe duas câmeras, totalizando 152 instaladas. No total, foram adquiridos 700 novos equipamentos que, somados aos já existentes, o número de câmeras chega a quase mil.

“Os pontos têm nova identidade visual, que facilitam a identificação. Além de monitorar e auxiliar nas investigações, essa identificação inibe a ocorrência de delitos, por exemplo. Quando entrar em funcionamento, o sistema dará suporte à segurança pública e a outros setores, com as imagens sendo disponibilizadas no Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública)”, explicou o secretário de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Até o dia 31 de janeiro, foram instaladas 38 câmeras na Vila Santa Cecília, 30 no bairro Aterrado, e oito na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, que ainda receberá mais equipamentos.

A previsão é que todas as câmeras estejam funcionando no mês de março, com investimento de R$ 4 milhões com recursos próprios da prefeitura. O sistema mais moderno conta com câmeras diferentes em alcance e objetivo, contemplando os centros comerciais de todos os bairros do município.

Fotos cedidas pela Semop – Secom/PMVR.