SINE de Porto Real realiza mais um processo seletivo

A Prefeitura Municipal de Porto Real, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Trabalho e Renda SMDETR, com a coordenação do SINE, realizou nesta terça, 1º de fevereiro, mais um processo seletivo para ocupação de vagas captadas no mercado de trabalho. Os candidatos. Realizaram as entrevistas na sede da Secretaria com a obrigatoriedade de uso de máscara e a disponibilidade de álcool gel para todos, além de ter sido respeitado o distanciamento.

A Secretária de Trabalho e Renda, Viviane Gonçalves, frisou que a SMDETR continua fazendo o trabalho de captação de vagas no mercado de trabalho e destacou que o cenário do momento começa a apresentar uma melhora com ampliação do número de vagas de acordo com a diminuição dos riscos de contágio do coronavírus em virtude da vacinação e da colaboração das pessoas seguindo os protocolos de segurança.

A Direção do SINE salientou que os candidatos aprovados no processo seletivo de hoje passam pelas avaliações internas da empresa e iniciam no trabalho onde terão os seguintes benefícios: Vale Transporte, assistência médica, seguro de vida, ticket refeição e ticket alimentação. O horário de trabalho de Segunda a Sexta de 07:30 às 17:30 e Sábados quando houver necessidade. “Pedimos que os cadastros sejam sempre atualizados pelos candidatos junto ao SINE para facilitar o contato para processos seletivos para vagas surgidas” – salientou a Diretora do SINE, Taís Rodrigues. A SMDETR fica na Rua Estevam Domingos Pederassi, Nº 164, no Centro.

O Prefeito Alexandre Serfiotis frisou que a Secretaria de Trabalho e Renda vem realizando um excelente trabalho buscando a inserção dos trabalhadores no mercado de trabalho e nas ações que contribuem para a melhoria do setor comercial. “Parabenizo toda a equipe da Secretaria pelo empenho e tenho certeza que com a melhora da economia no País mais portas de empregos se abrem” – finalizou o prefeito.