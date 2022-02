Vereador Dinho recebe Conselheiros e MEP

O vereador Sidney Dinho, atual presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda (exercício 2022), recebeu na tarde desta terça-feira, 1º, no Salão Nobre da Câmara, representantes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU-RJ acompanhados do MEP/VR.

Na oportunidade, trataram com o presidente sobre o Plano Diretor, quando protocolaram um Ofício, solicitando uma Conferência Pública onde toda a sociedade e entidades do município participem com propostas de melhorias para Volta Redonda.

Durante o encontro, Sidney Dinho disse ser de interesse do Poder Legislativo e acatou positivamente o pedido, garantindo viabilizar junto ao Poder Executivo esse momento para Volta Redonda.

Participaram da reunião com o presidente da Câmara, Dinho, Wiliam Gomez (CAU-RJ-Professor e Conselheiro de Arquitetura e Urbanismo), Aida Cardoso (Arquiteta e Conselheira de Transportes), José Maria, o “Zezinho” do MEP (Movimento Ética na Política) e Alexandre Campos Inácio, professor e membro do Abandono/VR.