Bandidos roubam dinheiro e lanches de motoboy, em Piraí

Um jovem, de 19 anos, foi preso e um adolescente, de 17 anos, foi apreendido na madrugada desta terça-feira, após assalto a um motoboy, no bairro Lago Azul, em Barra do Piraí.

O motoboy que presta serviço para um lanchonete foi vítima de uma emboscada. Os suspeitos pediram um lanche e quando o motoboy chegou foi surpreendido pelo homem que estava com um revólver.

Os assaltantes levaram R$400 em dinheiro, um celular e vários lanches que o motoboy tinha para entregar. A Polícia Militar foi acionada e encaminhou o motoboy para a Delegacia de Polícia, onde foi feito a ocorrência. A polícia foi informada sobre os dois que participaram do assalto.

Os agentes foram até a casa dos suspeitos onde encontraram um lanche que tinha sido roubado, um casado vermelho do entregador. O adolescente foi reconhecido pela vítima e levado para a delegacia.

Os policiais foram até a casa do outro suspeito, mas nada de ilícito foi encontrado. Os agentes foram procurados por um para os dois fizessem o pedido do lanche. No entanto, ele disse que não sabia que se tratava de um golpe.

O suspeito, maior de idade, vai responder por assalto. O menor será encaminhado ao Ministério Público, para as devidas providências.