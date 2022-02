Defesa Civil monitora principais rios de Barra Mansa

Órgão pede que a população não acredite em mensagens veiculadas nas redes sociais que não sejam oficiais da prefeitura

Após a chuva que atingiu Barra Mansa entre a noite de terça-feira, dia 1°, e madrugada desta quarta, dia 02, a Defesa Civil do município segue monitorando o nível dos rios que cortam a cidade. Nas últimas 24 horas choveu um acumulado de 72 milímetros, o que causou pontos de alagamentos em algumas áreas. A Defesa Civil reforça que, em situações de alerta sobre chuvas, a população procure informações oficiais.

De acordo com o coordenador do órgão, João Vitor da Silva Ramos, o nível do Rio Barra Mansa atingiu 1,35 metro, sendo altura de transbordo acima de 2,50 metros. Já o Rio Bananal apresenta a altura de 2,22 metros e o nível de transbordamento deve ser superior a 4,50 metros.

“Não houve ocorrência de transbordamento de rios. Estivemos nesta manhã na régua de monitoramento do Rio Paraíba do Sul, estamos com altura de 3,62 metros e uma vazão de 678 metros cúbicos por segundo. O limite de segurança é de 4,50 metros, então para que o rio comece a transbordar, em alguns pontos da cidade, ele tem que estar nesta altura e com uma vazão de 850 metros por segundo. Qualquer alteração que ocorra em Furnas a Defesa Civil é comunicada e a população será alertada através das redes sociais da prefeitura”, destacou João Vitor.

Em caso de qualquer dúvida ou se o morador precisar de qualquer solicitação de vistoria, basta entrar em contato com o órgão através do 199.

“Seguimos monitorando e avaliando a situação por toda a cidade, lembrando ainda que temos equipes 24 horas para atender a todos. Reforço o pedido para que a população não acredite em mensagens de redes sociais, pois a Defesa Civil é o órgão competente para poder passar esse tipo de informação, através dos meios de comunicação ou das redes oficiais da prefeitura”, reforçou João Vitor.

O site da prefeitura é o www.barramansa.rj.gov.br e a conta no Instagram é @barramansarj.

Fotos: Paulo Dimas