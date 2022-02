Evento de abertura do ano letivo contou com a participação de aproximadamente 150 docentes

O deputado federal Delegado Antonio Furtado esteve na manhã desta quarta-feira, dia 02, em Rio Claro, para participar do seminário de abertura do ano letivo/2022. Na ocasião, aproveitou para falar sobre a importância de abordar o combate às drogas no ambiente escolar, sobretudo entre os jovens. O parlamentar percorre diversas cidades da região com a palestra: “A Vida Vale Mais”.

Durante o evento, aproximadamente 150 docentes puderam receber orientações a serem aplicadas no processo de retomada da rede municipal de ensino, que acontecerá de forma gradativa a partir da próxima segunda-feira, dia 07.

O deputado afirmou que a realização do seminário ressalta a preocupação da gestão do prefeito José Osmar em preparar os profissionais da área educacional para o retorno e enfrentamento à pandemia. Ele completou que, após um longo período de ensino remoto, novas demandas precisam ser atendidas para que a qualidade do aprendizado dos alunos seja mantida.

– Os professores tiveram que se reinventar. Como verdadeiros heróis e heroínas, venceram as dificuldades e não deixaram a pandemia comprometer o futuro dos estudantes. Por sua vez, os alunos também ultrapassaram os obstáculos e se adaptaram a uma nova rotina. Foi um processo de transição que contou com o esforço de todos os envolvidos. E agora, com a retomada, a missão continua a mesma: acreditar que somente a educação transforma sonhos em realidade – frisou.

Recentemente, o parlamentar destinou R$ 650 mil a Rio Claro, para aplicação em escolas da área rural. Com o recurso, viabilizou-se a compra de equipamentos tecnológicos, como computadores, tablets, notebooks, projetores, entre outros.

– A intenção é que esses equipamentos possam auxiliar professores e estudantes, ampliando as possibilidades de pesquisa e auxiliando no aprendizado – ressaltou o deputado.