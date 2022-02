Parlamentar ainda citou a vistoria do pátio de escória da CSN em Volta Redonda, junto com comissão da Casa, e o voto a favor dos militares como ações em favor da população

O deputado estadual Jari de Oliveira (PSB) participou de sessão solene de retorno às atividades legislativas da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) e, em seguida da primeira sessão ordinária da Casa, realizada de forma remota, na tarde de terça-feira, dia 1º. Durante seu discurso, Jari reafirmou que a participação popular é marca de seu mandato. “Em menos de um mês como deputado realizei dez edições do projeto ‘Deputado na Sua Cidade’, uma versão ampliada para municípios do Sul Fluminense e Médio Paraíba de projeto que implantei em Volta Redonda, em 2013, onde converso com moradores para ouvir suas demandas e sugestões”, contou o deputado.

Jari aproveitou a oportunidade para dividir com os colegas parlamentares suas primeiras ações como deputado estadual, sempre em prol da população. No último dia 27 de janeiro, participou de fiscalização ao pátio de escória da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), em Volta Redonda, junto com a Comissão de Defesa do Meio Ambiente desta Casa, o Inea (Instituto Estadual do Ambiente) e a Polícia Ambiental do Estado. “Apesar do Inea ter emitido relatório de que o resíduo não corres risco de atingir o leito do Rio Paraíba do Sul, a comissão da Alerj alertou que as pilhas de escória estão a menos de 100 metros da margem do rio, área de proteção ambiental, e devem ser recuadas. Vamos seguir acompanhando”, afirmou.

Em sua primeira sessão na Alerj, reunião extraordinária convocada pelo presidente da Casa, em cinco de janeiro próximo, Jari se posicionou a favor dos militares do Estado do Rio. Votando a favor da manutenção do sistema de proteção destes profissionais que atuam pela nossa segurança. Na mesma ocasião, reforçou a característica de incentivar a participação popular, apresentando projeto que regulamenta a realização de audiências públicas no âmbito estadual. “Estas reuniões abertas à comunidade não poderão ser realizadas nas segundas e sextas-feiras com feriados nas quintas e sextas e também em vésperas de Carnaval, Natal e Réveillon”, disse.

Durante o primeiro mês como deputado estadual, Jari ainda pediu ao governo do estado melhorias para o Hospital Regional Zilda Arns, que fica em Volta Redonda; solicitou ao DER (Departamento de Estadas de Rodagem) o recapeamento asfáltico em trecho da RJ-141, que liga Barra do Piraí a Piraí, e também da RJ-155, principal ligação entre o Sul Fluminense e a Costa Verde. Além disso, conseguiu que engenheiro do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) vistoriasse trecho da Rodovia do Contorno, em Volta Redonda, onde acidentes são constantes, inclusive com vítimas fatais.

“Neste caso, estamos aguardando a conclusão de estudo que prevê a implantação de três quebra-molas e a redução da velocidade permitida no local”, disse Jari, reafirmando o compromisso de atuar para defender os interesses da população que o escolheu como representante.