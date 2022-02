Nesta terça-feira, 1º, Munir esteve no CRAS São Sebastião conversando com os idosos e anunciou a compra de novos uniformes

Os Grupos de Convivência da Melhor Idade, ligados aos CRAS (Centros de Referência da Assistência Social), iniciaram a retomada das atividades presenciais em Volta Redonda. Na manhã desta terça-feira, 1º, o secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, esteve com o grupo do bairro São Sebastião. Ele conversou com os idosos e anunciou a compra de novos uniformes para este ano.

“Este é um momento muito especial. Cerca de 50 Grupos de Convivência, dos 65 que existiam até 2016, estão voltando com as atividades. Para receber os idosos, entregamos 31 CRAS totalmente revitalizados e novas unidades serão abertas ainda este ano. Além disso, vamos seguir com a manutenção dos Centros de Convivência espalhados pela cidade”, afirmou Munir.

A diretora do Departamento de Proteção Social Básica da Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária), Rosane Marques, a Branca, informou que os Grupos de Convivência da Melhor Idade se reúnem quatro vezes ao mês e participam de todas as atividades oferecidas nos CRAS, como aulas de violão, dança, teatro. Os idosos ainda contam com o curso de inclusão digital, que já foi presencial no ano passado. Eles têm exclusividade nos primeiros horários dos Tetecentros Comunitários.

“Os encontros dos grupos contam com a presença de profissionais como assistente social, professor de educação física e gerontólogo, todos atuam com foco no processo de envelhecimento, buscando melhorar a qualidade de vida dos idosos, por meio de atividades que promovam a autonomia e o cuidado com a saúde”, acrescentou Branca, ressaltando que o retorno das atividades presenciais e em grupo dos idosos respeita todas as medidas de prevenção à Covid-19, como o uso obrigatório de máscara e disponibilização de álcool 70%.

No ano passado, por conta da pandemia, a coordenação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, ligado ao Departamento de Proteção Social Básica da Smac, manteve contato telefônico com os coordenadores dos grupos para atualização de informações sobre os participantes, e definir as prioridades para o atendimento domiciliar.

As visitas eram feitas por equipe multiprofissional composta por assistente social, psicólogo, professor de educação física e gerontólogo. A equipe avaliava as condições físicas, psicológicas e sociológicas deste idoso e de sua família, diante do isolamento social imposto pela pandemia.