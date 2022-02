Porto Real realiza vacinação Pediátrica em crianças de 10 e 11 anos

Foi iniciada nesta quarta, 2 de fevereiro, a Campanha de Imunização Pediátrica Contra a Covid-19. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a vacinação acontece através das Unidades de Saúde da Família (USFs), das 8h30 às 15h30, onde foram atendidas as crianças de 10 e 11 anos, com a 1° Dose.

A SMS ainda reforça que as crianças devem estar acompanhadas de um responsável legal, e ainda, levar a caderneta de vacinação e o Cartão do SUS. “ Em nosso plano de vacinação, todas as quartas feiras será voltado a imunização pediátrica e na próxima semana a faixa etária será de 8 e 9 anos. Esse é um momento de suma importância para que possamos imunizar também as nossas crianças e assim erradicar esse vírus”, finalizou o prefeito Alexandre Serfiotis.

Foto: Fabiano Sabino