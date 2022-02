Psicólogo suspeito de pedofilia é preso em Volta Redonda

Um psicólogo de 29 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso na tarde desta quarta-feira, em um hospital particular de Volta Redonda. A prisão em flagrante ocorreu por suspeita de divulgação de imagens de pornografia infantil e a investigação está sendo realizada pela Delegacia de polícia de Barra do Piraí.

Segundo o delegado Rodolfo Atala, no momento da prisão o psicólogo atendia crianças no hospital. A investigação aponta que o suspeito repassou centenas de vídeos de relações sexuais com a participação de crianças, inclusive bebês e também vídeos com animais. Atala acrescentou que o psicólogo, pós-graduado em psicologia hospitalar, se apresentava como sócio de empresa e agente de humanização nas redes sociais.

Ele foi autuado conforme o previsto no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) que estabelece como crime “produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente”.

Em caso de condenação, a pena prevista pode chegar a 10 anos.

“Este tipo de crime arruína a vida de dezenas de crianças”, disse o delegado, salientando que as investigações vão continuar.