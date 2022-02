Trecho no bairro Niterói ficou tomado pela água do Rio Paraíba do Sul, que transbordou devido à chuva que atinge a região nas últimas horas

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEMOP), por meio da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), interditou para veículos a via que passa embaixo da Ponte Pequetito Amorim, que liga os bairros Aterrado e Niterói.

A interdição ocorreu durante a madrugada desta quarta-feira, dia 2, devido ao nível alto do Rio Paraíba do Sul. Não existe previsão para que a via seja liberada.

Segundo o comandante da GMVR, inspetor João Batista dos Reis, a GMVR agiu preventivamente e também interditou outras vias de acesso no entorno da Ponte, para evitar que ocorra algum acidente.

O secretário de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Barbosa alertou para a situação, pois a previsão é que chova no final da tarde. “É preciso andar com cautela e não abusar da velocidade nesses momentos, por causa de bolsões de água formados pelo alto volume de chuva. Estamos em alerta”, disse.