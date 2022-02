Acidente deixa um morto na BR-393, em Três Rios

Um jovem, de 25 anos, morreu em um acidente ocorrido na tarde desta quinta-feira, na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no distrito de Bemposta, em Três Rios.

Segundo informações do local, o condutor do veículo, ainda não identificado, morreu ao colidir contra uma carreta. Segundo informações do local, a vítima conduzia o seu carro na contramão. Chovia no momento da colisão. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou o jovem já tinha ido a óbito.

O motorista da carreta, de 42 anos, sofreu ferimentos leves. Ele foi atendido e liberado no local pelo Corpo de Bombeiros. A concessionária Kinfra, que administra a rodovia, foi ao local e informou que o congestionamento chegou a cinco quilômetros. O trânsito somente voltou ao normal por volta das 18h30min. Fotos: Corpo de Bombeiros