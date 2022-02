Palestra que acontece no dia 4, sábado, tem como objetivo debater os desafios de 2022 para o Rio e o Brasil

O deputado estadual Jari de Oliveira (PSB) vai cumprir diversas agendas ao lado do colega de partido, o deputado federal Alessandro Molon. Nesta sexta-feira, dia 04, vão participar de uma palestra na Câmara de Vereadores de Volta Redonda. O evento, com o tema “Rio de Janeiro e o Brasil, desafios de 2022” será às 19h e pretende debater o futuro do estado e do país. A palestra é aberta à população e é obrigatório respeitar as regras sanitárias, que incluem o uso de máscara e álcool para higienização.

Ainda na sexta-feira, os dois parlamentares estarão em Pinheiral e Barra Mansa, e no sábado, cumprem agenda em outras duas cidades da região. Jari espera o deputado federal no início da manhã para visita ao município de Pinheiral. Às 11h, estarão em Barra Mansa para conversa com moradores.

À tarde, retornam a Volta Redonda para compromisso na Cúria Diocesana. O último compromisso do dia é a palestra na Câmara de Vereadores. Molon permanece na região na manhã deste sábado, dia 05, e a agenda ao lado do deputado estadual Jari inclui visitas aos municípios de Resende e Piraí.