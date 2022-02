A prefeitura municipal de Paraty, através do prefeito Luciano Vidal, visando o aperfeiçoamento da Segurança Pública, realizou um Convênio/Termo de Parceria com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, através do DGTIT (Departamento-Geral de Tecnologia da Informação e Telecomunicações).

Essa parceria Polícia Militar de Paraty e PCERJ Objetiva que Registros de Ocorrências Policiais, nos Crimes de Menor Potencial Ofensivo, sejam confeccionados por guardas municipais habilitados, utilizando tablets com programa específico – SOVI -Serviço de Ocorrência Virtual que serão instalados nos tablets manuseados por guardas municipais de Paraty;

A população será beneficiada com a agilidade de confecção do Registro Policial Virtual pela GM Paraty, que também reduzirá o movimento na Delegacia de Polícia.

O prefeito de Paraty, o secretário Estadual da Polícia Civil delegado Dr. Allan Turnowisky e o Delegado Dr. Eduardo Clementino Diretor do DGTIT foram citados pelo empenho para tornar o sonho em realidade.