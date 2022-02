Polícia Militar apreende drogas em Resende

Policiais militares estavam em patrulhamento quando tiveram observaram vários suspeitos que fugiram por uma área de mata, na Rua Inácio Lopes Siqueira (Casinhas), nas proximidades da Caic, na Baixada da Olaria, em Resende.

Um dos suspeitos, um adolescente, foi detido com uma bolsa contendo 90 pinos de cocaína e dois tabletes de maconha. A mãe do menor foi acionada e compareceu na Delegacia de Polícia, junto com o filho. O menor foi autuado por fato análogo ao tráfico de drogas e ficou apreendido.