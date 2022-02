Policiais civis prendem suspeitos de crimes na cidade de Barra Mansa

Policiais civis de Barra Mansa prenderam, nesta quinta-feira (3), três suspeitos de crimes praticados na cidade. Coordenada pelo delegado Michel Floroschk, a ação resultou na prisão de suspeitos de homicídio, tentativa de homicídio e tráfico de drogas. Nos três casos, foram cumpridos mandados judiciais.

A prisão do suspeito de homicídio foi feita no bairro Ano Bom. Ele é o acusado do assassinato de Dhyego Henrique Alves da Silva, de 24 anos, no dia 28 de dezembro do ano passado. A vítima foi assassinada a tiros na Rua Abel Galvão, no bairro Ary Parreiras.

Na Cotiara, os agentes prenderam um homem que foi condenado a três anos de prisão, no regime semiaberto. Ele é acusado de uma tentativa de homicídio no dia 1º de janeiro de 2010.

Já no bairro Siderlândia, foi preso um homem condenado por tráfico de drogas. De acordo com o delegado, ele integra uma facção criminosa que atua no estado e foi reconhecido pelos policiais quando chegava em casa. Fernando Pedrosa