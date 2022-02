Policiais militares apreendem drogas no Paraíso, em Barra Mansa

A Polícia Militar estava em patrulhamento na quarta-feira, quando teve a atenção voltada para um jovem, de 19 anos, com uma mochila azul na mão, na localidade do Sem Terra, no bairro Paraíso, em Barra Mansa.

Ao perceber a presença da viatura policial, o suspeito, vestido com a camisa do Flamengo e calça preta, tentou correr, mas foi alcançado. Com o suspeito foram apreendidos 70 pinos de cocaína, 60 tiras de maconha, um telefone celular Samsung, um rádio de comunicação e R$60.

O suspeito foi apreendido e levado para a Delegacia de Polícia de Barra Mansa.